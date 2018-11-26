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Bugün hava nasıl olacak? 26 Kasım İstanbul'da hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 26 Kasım İstanbul'da hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 26 Kasım İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir genelinde ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, zamanla iç ve batı kesimlerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; zamanla batı ve kuzey kesimlerde kuvvetlice (30-50 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18 
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15  

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