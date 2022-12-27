Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 10

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