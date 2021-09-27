Bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32