Bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak 2023 Cuma

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlernde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile zamanla Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

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