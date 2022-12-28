Bugün hava nasıl olacak? 28 Aralık 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 5 il için sarı kodlu uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinden günlük hava durumu haritasını yayımladı. Haritada 5 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller, Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 8

İstanbul: Parçalı çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 18

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 14

Erzurum: Çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 11

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