İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.