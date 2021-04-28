İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artarak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 26
Adana: Az bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.