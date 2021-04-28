Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege ile Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 26

Adana: Az bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30