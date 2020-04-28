Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23