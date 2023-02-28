Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat 2023 Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile beraber batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu, yurdun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

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