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Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat 2023 Salı

Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat 2023 Salı
Bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat 2023 Salı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile beraber batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu, yurdun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

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