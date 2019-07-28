Bugün hava nasıl olacak? 28 Temmuz yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39