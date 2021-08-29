Bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos yurtta hava durumu

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42