Bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos yurtta hava durumu

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42