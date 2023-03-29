Bugün hava nasıl olacak? 29 Mart 2023 hava durumu

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.