Bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan 2023 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13 (Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12 (Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 (Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

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