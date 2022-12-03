Bugün hava nasıl olacak? 3 Aralık 2022 Cumartesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10
İstanbul: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Az bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 6
Diyarbakır: Az bulutlu 17
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