Bugün hava nasıl olacak? 3 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12

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