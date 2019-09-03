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Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül 2019 yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül 2019 yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül 2019 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35  

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