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Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran İstanbul'da hava nasıl? Ankara'da hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran İstanbul'da hava nasıl? Ankara'da hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran İstanbul'da hava nasıl? Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ankara'da öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27 
İzmir: Az bulutlu 28 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 33 
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 27 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 
Erzurum: Parçalı bulutlu 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37  

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