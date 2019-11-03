Bugün hava nasıl olacak? 3 Kasım yurtta hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 19

İzmir: Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18