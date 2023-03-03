Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2023 hava durumu...

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

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