Bugün hava nasıl olacak? 30 Aralık hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 9
İstanbul: Az bulutlu 12
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Adana: Az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu 1
Diyarbakır: Az bulutlu 12
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