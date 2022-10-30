İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim 2022 Pazar

Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim 2022 Pazar
Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim 2022 Pazar

Yurt genelinde gece saatlerine kadar yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.