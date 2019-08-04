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Bugün Hava Nasıl Olacak? 4 Ağustos Hava Durumu

Bugün Hava Nasıl Olacak? 4 Ağustos Hava Durumu
Bugün Hava Nasıl Olacak? 4 Ağustos Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde yer yer güneybatı, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 

İstanbul: Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

İzmir: Az bulutlu ve açık 35 

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 

Bursa: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 

Antalya: Az bulutlu ve açık 31 

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 30 

Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 29 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40  

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