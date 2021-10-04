Bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Trabzon: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27