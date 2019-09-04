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Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya'nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
Samsun: Parçalı bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26 
Erzurum: Parçalı bulutlu 26 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36  

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