Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu 30

Adana:Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38