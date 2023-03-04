Bugün hava nasıl olacak? 4 Mart 2023 hava durumu

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin üzerinde, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, kuzey kesimleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19

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