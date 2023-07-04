Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Az bulutlu ve açık 27
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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