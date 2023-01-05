Bugün hava nasıl olacak? 5 Aralık 2023 hava durumu

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu 12

İzmir: Az bulutlu 14

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 14

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.