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Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran yurtta hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran yurtta hava durumu!
Bugün hava nasıl olacak? 5 Haziran yurtta hava durumu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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