Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2023 hava durumu

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 17

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 16

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 21

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