Bugün hava nasıl olacak? 6 Mayıs yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile akşam saatlerine kadar Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 12

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 18