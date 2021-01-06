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Bugün hava nasıl olacak? 6 Ocak yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 6 Ocak yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 6 Ocak yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 11
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 13

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