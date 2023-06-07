Bugün hava nasıl olacak? 7 Haziran 2023 Çarşamba hava durumu...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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