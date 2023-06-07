Bugün hava nasıl olacak? 7 Haziran 2023 Çarşamba hava durumu...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34
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