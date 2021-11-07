Bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım 2021 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 18
Trabzon: Az bulutlu ve açık 18
Erzurum: Az bulutlu ve açık 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24