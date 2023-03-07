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Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2023 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2023 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2023 hava durumu

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege ile Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

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