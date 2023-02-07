Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği; rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu -1

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1 (Yağışların, kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor)

İzmir: Çok bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu 11

Antalya: Çok bulutlu 12

Samsun: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

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