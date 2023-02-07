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Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2023

Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2023
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2023

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği; rüzgarın ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu -1
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1 (Yağışların, kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor)
İzmir: Çok bulutlu 6
Adana: Çok bulutlu 11
Antalya: Çok bulutlu 12
Samsun: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 4
Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 7
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -2
Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

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