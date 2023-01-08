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Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak 2023 Pazar

Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak 2023 Pazar
Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak 2023 Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu 16
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: Az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı -1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

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