Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak 2023 Pazar

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

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