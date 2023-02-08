Bugün hava nasıl olacak? 8 Şubat 2023 Çarşamba

Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu -1

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 11

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yerel olmak üzere yoğun kar yağışlı 3

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı -6

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı 2

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