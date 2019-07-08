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Bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

 Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 33 

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 36 
Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34 
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29 
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 39  

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