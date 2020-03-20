Bugün hava nasıl olacak?

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10