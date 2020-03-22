Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 16
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16