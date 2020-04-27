İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.