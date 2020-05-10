Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22