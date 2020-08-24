İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığı biraz artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.