Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığı biraz artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34