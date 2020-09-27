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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

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