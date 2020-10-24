Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29