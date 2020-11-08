Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Çok bulutlu kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 18

İzmir: Az bulutlu 23

Adana: Az bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20