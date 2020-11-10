Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18
İzmir: Az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20