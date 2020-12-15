Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli 40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9