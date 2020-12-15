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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli 40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı bulutlu 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Erzurum: Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9

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