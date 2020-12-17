Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu 12

İzmir: Az bulutlu 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14